Forlì, prestazioni mediche e ricette: disagi nel sistema on line

Gravi disagi da tre giorni per medici e pazienti a causa di Sole (Sanità on line), la rete che collega i medici e pediatri di famiglia con le strutture sanitarie ed ospedaliere della Regione Emilia-Romagna. Un aggiornamento dei cataloghi delle prestazioni da parte della Regione ha creato nuovi problemi al servizio, ad esempio a volte impedendo l’emissione di ricette elettroniche, altre volte negando prestazioni che invece il servizio sanitario nazionale offre, altre ancora non riconoscendo esenzioni ad alcuni utenti che ne hanno diritto. A spiegare cosa sia successo e le conseguenze è Vincenzo Immordino, segretario regionale Fmt area Simet (Sindacato italiano medici del territorio): «Lunedì è stato inviato a tutti i medici dell’Emilia Romagna l’aggiornamento del catalogo delle prestazioni Sole, la sanità on line, un catalogo dove sono riportati tutti gli esami, le visite, le prestazioni che noi medici possiamo prescrivere dai nostri computer, facendo una ricetta dematerializzata che ha codici particolari. Purtroppo questo aggiornamento è pieno di errori e questa cosa sta creando da tre giorni notevoli disservizi».

Cosa sia successo non è facile da capire, quello che è certo è il problema che i professionisti e gli utenti si trovano ad affrontare. «Alcune prestazioni che pure dovrebbero continuare ad essere fatte sono scomparse dal catalogo – riprende Immordino –. Molte hanno cambiato nome e bisogna andare a trovare la denominazione utilizzata ora. Tutte non sono associate alle esenzioni per patologia: cioè chi ha una determinata patologia avrebbe diritto a non pagare il ticket, ma quando gli vengono assegnati gli esami il sistema non lo riconosce, così avviene che quando si fanno le ricette viene fuori che il paziente deve pagare il ticket quando ne sarebbe esonerato. Ancora peggio: alcuni esami risultano non concedibili dal sistema sanitario nazionale, per cui anche esami molto comuni vengono indirizzati a pagamento».