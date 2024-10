Forlì, presidio per Palestina e Libano davanti al Comune

In occasione del consiglio di comunale di martedì, all’interno del quale verrà dibattuta la mozione a sostegno della Palestina e del Libano, l’Unione degli Universitari Forlì, Forlì Città Aperta e Collettivo Studentesco per la Palestina Forlì, organizzano un presidio davanti al Comune. «Invitiamo la cittadinanza a partecipare per fare pressione affinché questa mozione venga approvata e ci sia l’impegno del nostro Comune nell’assumere una netta posizione contro l’occupazione sionista e contro il genocidio in Palestina e Libano», fanno sapere gli organizzatori. Appuntamento alle 16.30 davanti al Municipio in piazza Saffi. Prima, alle 13, momento collettivo al Campus.