Forlì, presepi per tutti gusti

Ritorna folta e accattivante la schiera di natività visibili a Forlì e comprensorio, in occasione delle festività natalizie. La sezione forlivese dell’Associazione italiana amici del presepe è in grado di proporre decine di creazioni per tutti i gusti ed età, a cominciare dalla “Rassegna presepi città di Forlì”. Giunta alla 35ª edizione, è ospitata per il terzo anno consecutivo nel salone parrocchiale di San Mercuriale, con accesso dal chiostro dell’abbazia e consentirà di ammirare ben 60 natività realizzate da artisti, artigiani o semplici appassionati locali, fra cui la pittrice Daniela Montanari con la sua lunetta natalizia.

L’inaugurazione è in programma mercoledì 11 dicembre, al termine della messa delle 20.30 in San Mercuriale presieduta dal vescovo Livio Corazza. Orari di visita dal 12 dicembre al 6 gennaio: feriali dalle 15 alle 18.30, festivi dalle 15 alle 19.30. Sabato 14 dicembre è la volta del presepio nel palazzo Municipale, realizzato sull’atrio dello scalone comunale: la cerimonia di apertura vedrà gli interventi del sindaco Gian Luca Zattini e del parroco del Centro storico, don Antonino Nicotra, che impartirà la rituale benedizione. Tanto per rimanere in piazza Saffi, il Salvatore rinasce anche a San Mercuriale e al Suffragio, ove sarà visibile anche una mostra di presepi di Barbarulo e Sansavini. Il Centro storico offre altri scenari natalizi nella cappella del SS. Sacramento in Duomo, alla Fondazione Cassa dei Risparmi in corso Garibaldi e nel Palazzo Vescovile in piazza Alighieri. Il percorso continua con lo spettacolo biblico-meccanico di Vecchiazzano curato da Franco Casadei e la sua equipe all’interno della chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari. Il motivo conduttore di quest’anno sarà il Giubileo 2025, che inizierà ufficialmente il 24 dicembre, con l’apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro a Roma. Se per motivi tecnici non sarà allestita la consueta natività all’ospedale “Morgagni Pierantoni”, è invece possibile fare una puntata a San Martino in Strada nel piazzale della Pieve e al Parco Incontro di via Ribolle a Ca’ Ossi, senza dimenticare il presepe luminoso di piazza Falcone e Borsellino offerto da “Mpp Assicurazioni”.

Alla Celletta dei Passeri, ai Romiti, rivivrà il presepe meccanico con 30 statue animate e tanti effetti speciali, proposto dai volontari della parrocchia guidata da don Loriano Valzania. Usciti dai Romiti, si può puntare su Terra del Sole, alla scoperta della rassegna allestita all’interno del palazzo Pretorio. Proseguendo lungo la vallata del Montone, sarà bello perdersi, tra l’8 dicembre e 12 gennaio, nella magia di Portico di Romagna, con decine di creazioni sparse per tutto il borgo. La Valle del Rabbi propone a Fiumana il presepe nella chiesa parrocchiale e il percorso in paese, mentre a Predappio si può ammirare la natività meccanica allestita nella chiesa “razionalista” di Sant’Antonio. Ritornati in città, è bene fare un salto a Forlimpopoli per ammirare i presepi delle chiese di San Rufillo (permanente), San Pietro e Santo Spirito, per poi salire a Bertinoro per osservare il Presepe in Grotta, realizzato con opere in ceramica sotto le antiche mura.