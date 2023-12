Forlì, presentazione ufficiale della sede della Cia Conad

Presentazione ufficiale per palazzo Sidera, quartier generale di Cia-Conad. “E’ con orgoglio che presentiamo Sidera, luogo che abbiamo immaginato e costruito in modo che riflettesse la nostra immagine di azienda che da tempo ha avviato un percorso di rinnovamento e di evoluzione che ci condurrà nel prossimo futuro a cambiamenti importanti” ha detto Luca Panzavolta, amministratore delegato di Cia Conad. Il nuovo palazzo, esempio di architettura moderna in via Navicella è composto da 8 piani, ha 33 metri di altezza e superficie interamente in vetro e acciaio, spicca da lontano, caratteristica che ha ispirato il nome Sidera (stella in latino)