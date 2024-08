Forlì, presentazione del libro di Lea Melandri “Come nasce il sogno d’amore”

Si terrà mercoledì 28 agosto alle ore 18,00 presso la sede di via Albicini 25 a Forlì, il secondo incontro della III edizione estiva de “L'Umana memoria”, promossa da UDI Forlì – Archivio Udi Forlì Cesena con il Patrocinio dell'Assessorato alle Pari Opportunità, di Anpi Forlì – Cesena e dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Come dedicati al tema della memoria attraverso le parole di diverse autrici. “Perché la memoria non è, come qualcuno crede, solo uno strumento per “fermare il tempo”. La memoria non è immobile ma dinamica, è il fil rouge fra il passato e il futuro. Una tessitura infinita fra quanto e già accaduto e quello che accadrà. Una straordinaria e potente facoltà che le donne da sempre hanno saputo utilizzare per trasmettere saperi, per inventare storie e per raccontare con meticolosa precisione quelle vere, proprie ed altrui. Così conservare la memoria è diventato sempre di più qualcosa che riguarda il futuro, che ci induce a riflettere e che, con lucida franchezza, abbiamo bisogno di riconsiderare e valorizzare. Perché nessun domani è riservato a chi non avrà saputo consapevolmente occuparsi di quanto è accaduto ieri”.

Protagonista del pomeriggio sarà la presentazione del libro di Lea Melandri “Come nasce il sogno d'amore” Fernandel Editore