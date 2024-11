Forlì, presentazione bandi della Fondazione Cassa dei Risparmi per il Terzo settore

Lunedì 25 novembre, dalle 17, la chiesa di San Giacomo del museo San Domenico ospiterà un incontro per presentare i nuovi bandi sviluppati per il terzo settore dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì anche alla luce delle esperienze di inclusione lavorativa più innovative a livello nazionale, alcune delle quali saranno illustrate dagli stessi protagonisti alla presenza della ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli. Ai saluti istituzionali del presidente della Fondazione, Maurizio Gardini e del sindaco Gian Luca Zattini, seguirà la presentazione sia di alcuni progetti portati avanti da realtà locali, sia di idee imprenditoriali realizzate sul territorio nazionale. L’evento proseguirà con la presentazione, a cura di Maurizia Squarzi, consigliere d’amministrazione della Fondazione, dei due nuovi bandi promossi dalla Fondazione per stimolare l’attivazione di nuovi progetti di inserimento lavorativo e di inclusione sociale per persone svantaggiate o con disabilità.