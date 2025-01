Forlì, Preraffaelliti sul podio delle migliori mostre italiane del 2024: “Un grande risultato”

“Un grande riconoscimento, che rende il giusto merito alla qualità espositiva delle nostre mostre e al grande impegno della Fondazione Cassa dei Risparmi e del suo direttore, Gianfranco Brunelli, per rafforzare a livello nazionale e internazionale la vocazione di Forlì quale città d’arte e di cultura”.

Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, definisce così il secondo posto conferito alla rassegna “Preraffaelliti. Rinascimento moderno” nell’ambito della classifica redatta da Finestre sull’Arte sulle migliori mostre italiane del 2024.

“Con i suoi 120 mila visitatori - prosegue il sindaco - l’ultima grande mostra allestita nei Musei San Domenico si è distinta per la sua popolarità, con turisti provenienti da tutto il mondo, e ha rappresentato un volano straordinario per l’economia locale. Con queste premesse, siamo fiduciosi che “Il ritratto dell’artista. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie”, la nuova grande rassegna che si terrà dal 22 febbraio al 29 giugno 2025, celebrerà ancor di più il valore dell’arte e della cultura all’interno dei prestigiosi spazi dei Musei San Domenico”.

“L’ottimo lavoro svolto dalla Fondazione e dal direttore delle grandi mostre, Gianfranco Brunelli, si inserisce in un contesto più ampio di eventi e manifestazioni, promosse da questa Amministrazione, per rendere la città di Forlì attrattiva tutto l’anno - aggiunge il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno. “Le grandi mostre, valorizzate dal pregio degli spazi espositivi dei nostri Musei Civici, rappresentano la punta di diamante di un percorso che si snoda tra la riscoperta del nostro patrimonio museale e la valorizzazione di un contesto culturale ricco di meraviglie artistiche. Un percorso, ci piace ricordarlo, che insiste molto anche sugli strumenti della didattica e sul coinvolgimento delle nostre famiglie e dei più giovani per stimolarne il pensiero critico e godere della bellezza dell’arte”.