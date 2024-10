Forlì, premio “Visioni” a 5 personalità

Cinque personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, grazie a lavori, progetti, intuizioni e studi straordinari: cinque visioni che affondano le loro radici nel territorio di Forlì-Cesena, e a cui Confindustria Romagna vuole rendere merito portandoli a contatto con la comunità locale, cittadini, istituzioni, autorità e imprese. Svelati i premiati della prima edizione di “Visioni – innovare oltre gli orizzonti”, selezionati da giurie tecniche indipendenti, a loro volta composte da esperti di altissimo profilo. Per la categoria arte è stata premiata la fotografa Silvia Camporesi che «nel 2023 ha saputo trasformare il dolore e la devastazione causati dall’alluvione in Romagna in opere d’arte straordinarie». Per il settore scienza e ricerca è stato insignito il professore Vincenzo Balzani, la cui fama è nota a tanti. Per la categoria cultura il premio è stato assegnato a Mariangela Gualtieri «straordinaria protagonista del panorama poetico e teatrale italiano». Chiudono i riconoscimenti quella della categoria comunicazione assegnato all’attrice e scrittrice forlivese Eleonora Mazzoni e il premio “Stenio Marcegaglia” a Vittorio Alpi. I riconoscimenti saranno consegnati loro nel corso della cerimonia aperta al pubblico, in programma giovedì alle 17 al San Giacomo.