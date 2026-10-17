Forlì, premio al regista Romeo Pizzol

Il cortometraggio “Un lavoretto pulito” del giovane regista forlivese Romeo Pizzol, ha vinto il concorso “I mille volti dell'Acqua”, promosso da Acea. Il premio, accompagnato da un contributo di 5.000 euro, è stato assegnato mercoledì scorso al termine della serata inaugurale della 21° edizione della Festa del Cinema di Roma e si è svolta nel Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica. Il lavoro di Pizzol è stato selezionato in una rosa di oltre novanta corti provenienti da tutto il mondo, sotto l’attenta disamina di due giurie: l’una formata dai dirigenti ACEA e da docenti del Centro Sperimentale di Cinematografia e l’altra costituita dai dipendenti dell’azienda. Il tema di quest’anno, “Dalla depurazione nasce il mare che viviamo”, ha dato l’occasione per raccontare il ciclo dell’acqua e chiarire a tutti l’importanza di questa risorsa e dei processi di depurazione, che ne garantiscono il reinserimento in ambiente. Il cortometraggio di Romeo Pizzol è ambientato proprio al mare, dove una bambina (la giovanissima attrice Sofia Buzzi) sta costruendo un castello di sabbia. L’intervento di un puntiglioso impiegato statale, interpretato da Leonardo Pietrini, interrompe il suo lavoro, per mettere a punto un piccolo impianto di depurazione, che garantisca la purezza dell’acqua in circolo attorno al castello. “Volevo mostrare che anche le cose più complicate possono essere ridotte a un gioco da bambini - commenta il regista - perché solo nel momento in cui comprendiamo il funzionamento dei processi che ci circondano, diventiamo protagonisti della nostra vita”. Nella troupe, composta per la quasi totalità da under 30, oltre ai già citati attori figurano anche Melissa Dominici, direttore della fotografia e le attrici Valentina Bandera e Maddalena Ladu.