Forlì, premiati i presepi più apprezzati a San Mercuriale

“Un grazie di cuore alla Diocesi e all’Amministrazione comunale per la rinnovata concessione della sala del chiostro di San Mercuriale, veramente decisiva per la riuscita della manifestazione”. Il commento di Andrea Donori, presidente della Sezione di Forlì dell’Associazione Italiana Amici del Presepio (AIAP), fondata nel 1987 da suor Silvia Maestri, don Gino Battistini e padre Giovanni Lambertini ed intitolata a Roberto Vallicelli, la dice lunga sull’esito della 35° Rassegna Presepi Città di Forlì. Conclusasi il 6 gennaio scorso, è stata visitata da ben 9.500 persone, conteggiate dal numero di tagliandi distribuiti per il concorso “Vota il Presepe più bello”. Dopo 26 anni alla Rocca di Ravaldino e un ottimo riscontro nel 2021 al piano terra del Palazzo del Monte di Pietà, in corso Garibaldi, sede della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, la grande mostra natalizia è stata riproposta per il terzo anno consecutivo a San Mercuriale, “la migliore fra le location utilizzate sinora”, forte di ben 61 natività realizzate da artisti, artigiani o semplici appassionati locali, fra cui la pittrice Daniela Montanari con la sua lunetta natalizia. I giorni più caldi sono state le festività di Natale e Santo Stefano, quest’ultima con ben 950 presenze. “Nelle 24 giornate di apertura al pubblico - continua Donori - è stato battuto di 500 unità il record dello scorso anno, con numeri da grande mostra, come ha ricordato il vice sindaco Vincenzo Bongiorno”. L’atto finale della rassegna è andato in scena il 12 gennaio scorso presso la sala Randi del Comune di Forlì, con la cerimonia di premiazione e consegna degli attestati. Il primo premio è andato a Zaniboni Ivan di Ozzano Emilia con 1438 voti, seguito dal n. 21 di Tramonti Paolo di Forlì (815 voti), dal n. 38 di Cipressini Gianluca di Forlì (805) e dal n. 47 dell’Oratorio Unità Pastorale Ronco-Santa Rita-San Giovanni-Villa Selva (798), tutti secondi a pari merito. Donori conclude con un ringraziamento ai sostenitori dell’evento, primi fra tutti il Comune di Forlì e la compagnia MPP Assicurazioni MPP, senza dimenticare tutti i componenti del consiglio direttivo della sezione forlivese dell’AIAP, che durante tutto l’anno operano per realizzare la rassegna, “spendendo gratuitamente tempo e fatiche per donare ancora una volta alla città questo soffio di Natale, veramente illuminante per fede e arte”.