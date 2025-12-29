Forlì, premiate le attività storiche FOTOGALLERY

Un secolo di lavoro sulle spalle, la Camera di Commercio nei giorni scorsi ha premiato quattro attività storiche tra Forlì e dintorni che hanno superato il traguardo dei cent’anni. Tra le realtà che hanno ricevuto il riconoscimento ci sono: Acquisti e Bartolomei srl di Forlimpopoli, Il Botteghino di Domenico Costabile di Forlì, Falegnameria Sbaragli di Sbaragli Fernando & c. snc di Forlì e Caffè nazionale di Rossi Christian di & c. snc di Castrocaro Terme. “È un momento di grande orgoglio incontrare oggi imprenditori che hanno saputo traghettare le proprie aziende attraverso le sfide di un intero secolo, tramandando di generazione in generazione passione, competenze e capacità di adattamento, è una testimonianza di fiducia nel futuro – dichiara Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. Le loro storie non sono solo vicende imprenditoriali, ma percorsi familiari che si intrecciano con la storia del nostro territorio”.