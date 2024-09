Forlì, pregiudicato ubriaco e molesto arrestato dai carabinieri

FORLI’. Domenica sera, i carabinieri della Stazione di Castrocaro Terme hanno arrestato un giovane straniero di 30 anni, pregiudicato, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di “resistenza a un pubblico ufficiale”, sanzionandolo amministrativamente anche per “ubriachezza”. I militari, a seguito di richiesta di intervento pervenuta sull’utenza 112, sono intervenuti presso un esercizio pubblico, dove era stata segnalata la presenza di uno straniero che stava molestando gli avventori. All’arrivo della pattuglia, il 30 enne, in evidente stato di ebbrezza alcolica, opponeva resistenza minacciando i carabinieri per impedire loro di identificarlo. Dopo averlo bloccato e riportato la situazione alla normalità, è stato accompagnato in caserma. Anche nelle successive fasi l’uomo ha continuato nel suo atteggiamento minaccioso e violento senza cagionare lesioni ai militari che sono riusciti a contenerlo. Al termine delle formalità, l’arrestato a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì, è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa della convalida dell’arresto, avvenuta la mattinata successiva.