Forlì, posata la pietra d’inciampo dedicata a Edo Bertaccini - Gallery

Nell’ambito delle celebrazioni per il 25 aprile, questa mattina in via Balzella n. 81/A si è svolta la cerimonia della posa della Pietra d’Inciampo dedicata a Edo Bertaccini, uomo della Resistenza e Martire di Fossoli. Sono intervenuti i familiari e le autorità cittadine oltre a Dario Biagini, rappresentante della Fondazione Fossoli. Presente anche una classe dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale Marconi che nell’arco dell’anno scolastico ha partecipato ad una visita guidata sulle pietre d’inciampo in città ed ha preso visione del video realizzato sulla storia di Edo Bertaccini da Fabio Blaco.