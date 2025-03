Forlì, portano via gioielli e bancomat ad una anziana: due truffatori arrestati in A14 all’area di Servizio Bevano

Due cittadini italiani, rispettivamente di 60 e 26 anni, sono stati arrestati perché in possesso di gioielli e carte bancomat ottenuti grazie ad una truffa commessa ai danni di un’anziana residente nel bolognese.

È accaduto martedì pomeriggio nel corso della attività di controllo e vigilanza svolta dalla Sottosezione Polizia Stradale di Forlì lungo l’Autostrada A14. Intorno all’ora di pranzo la donna, resasi conto di essere stata frodata col metodo del falso incidente, ha subito denunciato il fatto, segnalando di aver consegnato a due uomini (presentatisi come amici fidati del legale incaricato della difesa del fratello, rimasto coinvolto in un incidente mai avvenuto) orologi, gioielli ed una tessera bancomat.

Gli investigatori, dopo essere risaliti ai numeri di telefono e al veicolo utilizzati da truffatori per la frode, si sono messi subito sulle loro tracce: poco dopo due pattuglie della Sottosezione di Forlì li hanno intercettati all’altezza dell’Area di Servizio Bevano dell’A14 in direzione Sud.

Alla vista dei poliziotti i due hanno tentato di disfarsi della refurtiva, ma non è servito: gli investigatori hanno recuperato tutti gli orologi, bancomat orecchini e collane sottratte alla vittima.

Per i fermati (il più anziano dei quali già noto alle Forze di Polizia per reati di ricettazione ed estorsione), cui sono stati sequestrati anche i telefoni cellulari utilizzati per la frode, è scattato l’arresto in flagranza per il reato di truffa aggravata.

Nei prossimi giorni si procederà alla riconsegna dei beni alla legittima proprietaria