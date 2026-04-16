Forlì, ponte umanitario con Pristina grazie alla Croce Rossa

Non si ferma il ponte umanitario tra Forlì e Pristina. Oggi, giovedì 16 aprile è giunto presso i locali del Comitato Croce Rossa Italiana di Forlì un automezzo del Contingente Carabinieri MSU - Cimic in Kosovo unitamente ad una rappresentanza del Comando Carabinieri di Forlì-Cesena con lo scopo di caricare la seconda spedizione di aiuti umanitari destinati alla popolazione in difficoltà.

Si sono raccolti ben 2 quintali e mezzo circa di aiuti reperiti in 30 giorni grazie alla sinergia del Comitato e la capacità di fare rete con altre Associazioni sul territorio.

Nei 2 quintali e mezzo di aiuti inviati oggi in Kosovo ci sono alimenti a lunga conservazione e prodotti per l’igiene personale e dei neonati.

La raccolta è stata autorizzata dal Comitato CRI di Forlì e coordinata dal Tenente Francesco Battista del Corpo Militare Volontario CRI, che unitamente ai suoi militari volontari ha controllato, censito, stoccato e preparato ogni singolo prodotto donato.

Le donazioni di cibo e prodotti per l’igiene sono arrivate in Comitato grazie alla generosa solidarietà degli appartenenti al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, di alcuni cittadini forlivesi e bertinoresi, inoltre è stato determinante l’aiuto dei Ministri Volontari di Scientology, con la referente Silvia Lucarini della sezione di Forlì e Cesena e della Fondazione “Aiutiamoli a vivere” di Comacchio.