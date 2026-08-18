Forlì. Polo ecologico di Alea Ambiente, conclusa la prima fase dei lavori

Si è conclusa la prima fase dei lavori per la realizzazione del polo ecologico di Alea Ambiente in via Golfarelli, in vista dell’inaugurazione prevista in autunno. Si tratta di circa 50mila metri quadrati, per un investimento di oltre otto milioni di euro di cui 2 finanziati da risorse europee Pnrr. Nell’area nascerà non solo un Ecocentro dove i cittadini potranno conferire i propri rifiuti, ma anche un centro del riuso, dove i beni di scarto potranno trovare una seconda vita. Completano il progetto un’aula multimediale per la formazione ad una cultura ecosostenibile, a partire dai ragazzi delle scuole e nuovi stalli per i mezzi aziendali.

La situazione

Sono ora in corso i collaudi tecnici degli impianti unitamente a quelli tecnico-amministrativi e all’allestimento di tutti gli ambienti, interni ed esterni. Solo al termine di questo percorso, i cancelli potranno aprire a cittadini e aziende. Il progetto si articola in due interventi. Il lotto 1 dedicato alla realizzazione del nuovo centro di raccolta rifiuti, per un valore di circa 3,95 milioni di euro, destinato a potenziare la raccolta differenziata in tutto il territorio servito da Alea Ambiente. Il lotto 2, riguarda invece il centro del riuso e gli spazi dedicati alla cultura dell’economia circolare, per un investimento di circa 4,55 milioni di euro. Si tratta di uno spazio unico nel suo genere, pensato per dare una seconda vita agli oggetti, ridurre gli sprechi e diffondere la cultura del riuso, oltre a efficientare gli ampi spazi operativi dell’area. A fine luglio sono state consegnate le opere realizzate che hanno goduto del massimo contributo possibile di fondi europei su entrambi i lotti in gara, attraverso il ministero dell’Ambiente.

Lavoro di squadra

Alea Ambiente desidera ringraziare tutti i soggetti che hanno reso possibile la realizzazione dell’opera: le imprese esecutrici che hanno curato la realizzazione dei lavori e tutti i professionisti coinvolti. «Un ringraziamento particolare – sottolinea l’azienda in una nota – va ad Atersir, in qualità di soggetto attuatore Pnrr e a tutti i Comuni soci, che hanno affiancato e sostenuto Alea Ambiente in questa operazione così strategica per l’azienda e per i cittadini di tutto il territorio». Con la chiusura dei collaudi e degli allestimenti, ci si prepara ad inaugurare in autunno un polo d’avanguardia per l’economia circolare, al servizio dei cittadini.