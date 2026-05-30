Forlì. Polizia locale, di notte c’è una pattuglia in più e la Centrale operativa si rinnova

Novità in vista per la Polizia locale, tra investimenti tecnologici e un potenziamento del personale sul territorio. In autunno partiranno infatti i lavori di ristrutturazione della Centrale operativa di via Punta di Ferro, mentre sono già attive le nuove pattuglie dedicate al centro storico e al servizio serale. L’intervento alla sede di via Punta di Ferro non comporterà disagi logistici per la gestione della sicurezza cittadina.

«Per quanto riguarda i lavori di riqualificazione (per una spesa di 240mila euro, di cui 105mila finanziati dal Ministero dell’Interno e i restanti 135mila euro provenienti dalle casse comunali) – spiega l’assessore forlivese alla Sicurezza, Luca Bartolini –, si tratta di un ammodernamento necessario per sostituire alcune tecnologie. Insomma, non ci sarà bisogno di trasferire la centrale in un’altra sede».

Il piano di modernizzazione viaggia di pari passo con il rafforzamento dell’organico.

Recentemente il corpo della Polizia locale di Forlì è stato integrato con l’innesto di 14 nuovi agenti (di cui 10 assunti a tempo indeterminato).

Inoltre, proprio nei giorni scorsi, si è concluso il concorso pubblico per la copertura di due posti da funzionario, strategici per sostituire il personale prossimo al pensionamento.

Con l’arrivo dei nuovi vigili, l’Amministrazione ha voluto provare a dare una sferzata sul fronte della sicurezza percepita e del controllo del territorio, specialmente nelle aree sensibili e negli orari più delicati.

«Le pattuglie appiedate dedicate al cuore cittadino raddoppiano, passando da una a due – conclude Bartolini –. Inoltre, da una settimana è stata introdotta una terza pattuglia aggiuntiva impegnata nel servizio che copre la fascia oraria 19-1 di notte. Una delle pattuglie serali è impiegata esclusivamente a disposizione del centro storico, garantendo una vigilanza continua e mirata».