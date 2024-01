Forlì, Polisportiva salesiana in festa

Sarà la messa presieduta dal parroco don Filippo Foietta, in programma oggi alle 18 nella chiesa della Pianta, l’apice della festa di San Giovanni Bosco e della locale Polisportiva Giovanile Salesiana. Seguirà alle 19 la cena nei locali parrocchiali di via Tripoli. Sarà presente il presidente regionale Pgs Andrea Zamboni, accompagnato da un consigliere nazionale del sodalizio. Domenica la festa proseguirà con tornei dimostrativi di volley in alcune palestre locali.

I numeri aggiornati dell’associazione dilettantistica, che si rifà alla “multinazionale” educativa fondata nel 1859 a Torino da don Bosco, parlano di una spiccata vocazione per la pallavolo coinvolgente ben 353 tesserati, in gran parte ragazze (ci sono una sessantina di giovani).

Nel complesso la Pgs Pianta annovera due gruppi di minivolley Under 12, un under 13, due under 16 e due under 18, due “libera” femminili e tre squadre di “libera” mista, più una squadra di calcio a 7 maschile. I gruppi sono allenati da 17 allenatori tutti volontari, che almeno due volte la settimana sbracciano, s’impegnano, gridano e danno consigli tecnici. Le ragazze partecipano ai campionati di pallavolo Fipav, Pgs e Csi, ma c’è anche una squadra di volley maschile, che milita con onore nel campionato regionale Pgs.