Forlì, pneumatico rotto al volo Ryanair per Palermo: atterraggio senza problemi ma ritardi per i passeggeri

Questa mattina il volo Ryanair FR 1039 previsto alle 7.30 da Forlì con destinazione Palermo ha subito un ritardo di alcune ore per un inconveniente tecnico occorso al carrello principale (carrello centrale del velivolo) a causa della rottura di uno pneumatico. L’atterraggio del velivolo che poi era destinato a ripartire per Palermo, è avvenuto comunque in condizioni di non emergenza per gli occupanti del Boeing in arrivo al “Ridolfi” dalla Sicilia (174). La compagnia aerea ha quindi predisposto su Forlì altri due aeromobili, da Bergamo e Barcellona, destinati a trasportare quanti dovevano raggiungere lo scalo “Falcone-Borsellino” (189): purtroppo le condizioni meteo avverse non hanno consentito ai B737-800 di atterrare.

Da qui la decisione di trasferire il volo, con pullman dedicati, all’aeroporto “Marconi” di Bologna. I passeggeri in attesa sono stati estremamente collaborativi e tutto il personale di F.A. S.r.l. in servizio si è attivato prestando fin da subito la massima assistenza.