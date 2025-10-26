Forlì. Pizzeria “La Vesuviana” entra a Casa Romagna da metà novembre

Forlì
Luigi Taiuti, titolare della pizzeria La Vesuviana
Luigi Taiuti, titolare della pizzeria La Vesuviana

«La pizza resta la stessa però l’offerta si arricchisce con la cucina. In piazza Saffi proporremo anche piatti della cucina napoletana con qualche spunto innovativo e piatti della tradizione romagnola». Con queste parole Luigi Taiuti annuncia l’apertura, a breve, della pizzeria “La Vesuviana” all’interno di Casa Romagna a palazzo Talenti-Framonti. Un tassello che va a colmare uno dei “buchi” lasciati prima dall’Osteria e poi dalla pizzeria Marì. Due realtà che non sono riuscite a decollare all’interno del progetto Casa Romagna.

«Apriremo a metà novembre - spiega Luigi Taiuti - . Una decisione maturata in seguito alla chiamata della Fondazione Cassa dei Risparmi, che ci ha proposto di entrare a Casa Romagna. Apriremo dove c’era la pizzeria precedente, il locale ci è piaciuto e anche la posizione con la vista sulla piazza è bellissima. Faremo la pizza a pranzo e a cena, con gli stessi prezzi dei nostri locali e con prodotti di qualità. In più a pranzo proporremo i piatti della cucina tipica napoletana e romagnola».

“La Vesuviana” è una pizzeria già nota ai forlivesi, con due locali a Forlì e uno a Lido di Savio. Un’attività a gestione familiare che ha radici napoletane, dove la passione per la pizza si tramanda da generazioni. «Siamo a Forlì da 8 anni, la nostra pizza è molto apprezzata, spesso mandiamo via le persone perché siamo al completo. Gestisco i locali insieme ai miei due fratelli e a mia madre. In piazza porteremo la nostra pizza napoletana, ma la vera scommessa sarà la cucina. A Casa Romagna i piatti da ristorante saranno disponibili ogni giorno a pranzo, mentre la sera solo il sabato e la domenica».

La qualità dei prodotti sarà sempre alta. «Utilizziamo tutti prodotti top di gamma per le nostre pizze, sulle materie prime siamo molto competitivi - sottolinea Taiuti - perché riusciamo ad avere prezzi giusti da Napoli e di conseguenza proponiamo sempre pizze a un costo contenuto di ottima qualità. Un aspetto fondamentale per la nostra clientela». Le premesse per catturare nuovi clienti ci sono tutte e la famiglia Taiuti è pronta a partire. «Nel locale in piazza saremo almeno in undici a lavorare - conclude Luigi - ci aspettiamo anche questa volta un riscontro positivo, tanti ci conoscono e partiamo con fiducia in questa nuova avventura. Saremo aperti tutti i giorni nei primi due mesi, poi vedremo se chiudere un giorno a settimana. Non vediamo l’ora di partire, poi sarà la clientela a dirci come andrà».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui