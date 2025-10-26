Forlì. Pizzeria “La Vesuviana” entra a Casa Romagna da metà novembre

«La pizza resta la stessa però l’offerta si arricchisce con la cucina. In piazza Saffi proporremo anche piatti della cucina napoletana con qualche spunto innovativo e piatti della tradizione romagnola». Con queste parole Luigi Taiuti annuncia l’apertura, a breve, della pizzeria “La Vesuviana” all’interno di Casa Romagna a palazzo Talenti-Framonti. Un tassello che va a colmare uno dei “buchi” lasciati prima dall’Osteria e poi dalla pizzeria Marì. Due realtà che non sono riuscite a decollare all’interno del progetto Casa Romagna.

«Apriremo a metà novembre - spiega Luigi Taiuti - . Una decisione maturata in seguito alla chiamata della Fondazione Cassa dei Risparmi, che ci ha proposto di entrare a Casa Romagna. Apriremo dove c’era la pizzeria precedente, il locale ci è piaciuto e anche la posizione con la vista sulla piazza è bellissima. Faremo la pizza a pranzo e a cena, con gli stessi prezzi dei nostri locali e con prodotti di qualità. In più a pranzo proporremo i piatti della cucina tipica napoletana e romagnola».

“La Vesuviana” è una pizzeria già nota ai forlivesi, con due locali a Forlì e uno a Lido di Savio. Un’attività a gestione familiare che ha radici napoletane, dove la passione per la pizza si tramanda da generazioni. «Siamo a Forlì da 8 anni, la nostra pizza è molto apprezzata, spesso mandiamo via le persone perché siamo al completo. Gestisco i locali insieme ai miei due fratelli e a mia madre. In piazza porteremo la nostra pizza napoletana, ma la vera scommessa sarà la cucina. A Casa Romagna i piatti da ristorante saranno disponibili ogni giorno a pranzo, mentre la sera solo il sabato e la domenica».

La qualità dei prodotti sarà sempre alta. «Utilizziamo tutti prodotti top di gamma per le nostre pizze, sulle materie prime siamo molto competitivi - sottolinea Taiuti - perché riusciamo ad avere prezzi giusti da Napoli e di conseguenza proponiamo sempre pizze a un costo contenuto di ottima qualità. Un aspetto fondamentale per la nostra clientela». Le premesse per catturare nuovi clienti ci sono tutte e la famiglia Taiuti è pronta a partire. «Nel locale in piazza saremo almeno in undici a lavorare - conclude Luigi - ci aspettiamo anche questa volta un riscontro positivo, tanti ci conoscono e partiamo con fiducia in questa nuova avventura. Saremo aperti tutti i giorni nei primi due mesi, poi vedremo se chiudere un giorno a settimana. Non vediamo l’ora di partire, poi sarà la clientela a dirci come andrà».