Ha 44 anni, due figli di 16 e 22 anni e una diagnosi che a settembre le ha stravolto la vita: adenocarcinoma pancreatico non operabile. Monia Casamenti, del Forlivese, ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe per poter accedere al daraxonrasib, la nuova terapia orale contro il tumore del pancreas già approvata negli Stati Uniti ma non ancora disponibile in Italia attraverso il Servizio sanitario nazionale. L’obiettivo è di 40mila euro: grazie a 681 donazioni ne sono già stati raccolti oltre 37mila, ma il traguardo non è ancora raggiunto.

La corsa contro il tempo

Subito dopo la diagnosi Monia si è messa alla ricerca di un centro d’eccellenza e in Veneto aveva trovato una sperimentazione clinica proprio sul daraxonrasib. Esami completati, tutto pronto per iniziare. Ma due giorni prima dell’avvio del percorso si è sentita male ed è stata portata al pronto soccorso. Da lì il ricovero, cominciato il 3 ottobre e mai interrotto: prima per un’infezione al fegato, poi il trasferimento in un centro oncologico.

La chemioterapia e la reazione

Nel centro oncologico ha affrontato in urgenza un primo ciclo di chemioterapia, necessario per aiutare il fegato. La reazione però è stata pesantissima: sono servite tre trasfusioni di sangue e oggi Monia non riesce più ad alzarsi dal letto né a camminare. Finché non recupererà, spiegano i medici, il secondo ciclo non potrà essere somministrato e, poiché non si possono attendere mesi, il rischio concreto è quello di dover ricorrere soltanto alle cure palliative.

«Più tempo con i miei figli»

È qui che il daraxonrasib diventa, nelle parole di Monia, l’unica speranza di cura. Con l’obiettivo di «avere un po’ più di tempo con i miei figli», scrive nella pagina della raccolta. Il costo del farmaco, però, è talmente elevato da renderlo inaccessibile senza un aiuto esterno.

Il farmaco e i tempi in Europa

Sviluppato dalla statunitense Revolution Medicines, il daraxonrasib è una compressa da assumere una volta al giorno che colpisce le mutazioni del gene Ras, presenti in oltre il 90% dei tumori del pancreas. Nello studio di fase 3 RASolute 302, condotto su pazienti con malattia metastatica già trattati con chemioterapia, ha quasi raddoppiato la sopravvivenza mediana: 13,2 mesi contro 6,7. La Fda lo ha approvato il 26 agosto, il 15 ottobre il comitato Chmp dell’Ema ha espresso parere favorevole e l’Aifa ha avviato la propria valutazione. In attesa che l’iter si concluda, compresa la negoziazione del prezzo, l’Aiom ha chiesto di attivare un programma di uso compassionevole che renda la terapia disponibile gratuitamente ai malati italiani.

Come aiutare

La raccolta è attiva sulla piattaforma GoFundMe con il titolo «Mamma con tumore pancreas cerca aiuto», all’indirizzo gofundme.com/f/mamma-con-tumore-pancreas-cerca-aiuto. Per raggiungere l’obiettivo mancano meno di 3mila euro: ogni contributo, anche piccolo, può fare la differenza. E anche una semplice condivisione può aiutare l’appello di Monia ad arrivare più lontano.