Forlì, “più informazione sui lavori pubblici”: le richieste dei Quartieri al vicesindaco Bongiorno

La sala del Consiglio comunale di Forlì ha ospitato il primo incontro del nuovo mandato amministrativo tra il vicesindaco con delega ai Quartieri Vincenzo Bongiorno e i coordinatori e i vicecoordinatori dei Comitati di Quartiere. “La riunione - riferisce il Comune in una nota - connotata da una ampia partecipazione, ha visto svilupparsi un confronto appassionato e proficuo che ha offerto l’opportunità di presentare il proprio territorio e di fare il punto su iniziative messe in campo, progetti, aspetti di criticità, richieste, proposte. Aperto dal vicesindaco, il dialogo ha registrato ben 18 interventi ed ha aperto anche il percorso che, secondo quanto previsto dal Regolamento, porterà nei prossimi mesi al rinnovo dei Comitati di Quartiere. In questa chiave sono state condivise opinioni su tempi (in considerazione anche di evitare sovrapposizioni con la tornata autunnale delle elezioni regionali), modalità operative e possibili interventi per migliorare l’efficacia di questi importanti strumenti di partecipazione civica”.

Le richieste

Tra le richieste, quelle maggiormente sostenute sono state l’aumento del numero dei componenti di ogni Comitato, la necessità di maggior informazione preventiva su lavori pubblici gestiti dall’Amministrazione o da realtà ad essa collegate, di assegnare maggior attenzione al valore consultivo dei Quartieri, di potenziare il monitoraggio su segnalazioni e richieste. “È stato un incontro costruttivo e di sostanza – afferma il vicesindaco Bongiorno – che ho proposto al mondo dei Quartieri per presentarmi, per conoscerci e per sottolineare con forza il forte interesse dell’Amministrazione per questo strumento fondamentale di partecipazione civica. Nel corso del mio impegno politico ho avuto modo di apprezzare il valore del volontariato, l’impegno dei cittadini e il sistema dei Quartieri che assegna loro un assetto istituzionale pensato per farli esprimere al meglio. Ho rivolto un ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale per quanto hanno fatto, stanno facendo e faranno al servizio del territorio e per il bene comune. Ci siamo lasciati con l’impegno di incontrarci nuovamente tra fine agosto e inizio settembre per pianificare le operazioni del rinnovo dei Quartieri che vedrà una fase di raccolta delle candidature e una, successiva, di organizzazione delle elezioni, entrambe sostenute da congrue campagne d’informazione”.