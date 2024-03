Forlì, più di mille studenti al Parco Urbano per Corritalia con Aics: vince l’Istituto Comprensivo “Benedetto Croce” - Gallery

Una grande festa di sport e condivisione, la 23esima edizione di Corritalia, la manifestazione podistica nazionale organizzata da AiCS Associazione italiana Cultura Sport, che si è tenuta questa mattina al Parco Urbano di Forlì.

Sono stati oltre un migliaio i partecipanti, provenienti da 5 differenti Istituti secondari di primo grado della città, a dar vita per tutta la mattina a gare podistiche non competitive, divisi per classi, e in chiusura, alla tradizionale camminata veloce che ha visto i ragazzi ripercorrere il tracciato insieme a genitori ed insegnanti.

Al termine della mattinata sono state consegnate le medaglie celebrative per i primi tre classificati di ogni gara e, per le scuole, i buoni spesa per l’acquisto di materiale sportivo. Ad aggiudicarseli sono stati, in ordine per numero di alunni e accompagnatori, l’Istituto Comprensivo IC6 Benedetto Croce con 411 partecipanti alla manifestazione, che ha ricevuto un buono del valore di 300 euro; l’IC2 Palmezzano con 363 partecipanti (buono da 200 euro); l’IC1 “Caterina Sforza” con 240 partecipanti (buono da 150 euro); l’IC7 “Pietro Zangheri” con 178 partecipanti (buono da 100 Eeuro) e l’istituto scolastico “La Nave” con 12 partecipanti (buono da 50 euro).