Forlì. Pista del ghiaccio, casette e luminarie accendono il Natale GALLERY

Si accendono le luci sul Natale di Forlì. Tanta la curiosità da parte dei forlivesi, diverse le famiglie con bambini che si sono riversate in piazza Saffi per scoprire gli allestimenti di quest’anno. Nonostante in molti si aspettassero l’accensione del videomapping, la giornata di ieri è stata solo un’anticipazione della terza edizione di “Forlì che brilla”. Per il momento vengono svelate solo le illuminazioni dei corsi e delle vie del centro storico. Partenza col botto, invece, per la pista di pattinaggio sul ghiaccio attorno al monumento di Saffi. Diversi giovani e anche genitori con bambini si sono cimentati in un giro sui pattini. La pista rimarrà aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 24, nei fine settimana dalle 10 alle 24 (stesso orario durante le vacanze di Natale). Debutto anche per la giostrina dedicata ai più piccini e per il tradizionale mercatino nelle casette di Natale (orario 9-20). Ancora spento e da allestire l’abete al centro di piazza Saffi. Come anticipato in settimana dall’assessore al centro storico, Andrea Cintorino, la decisione di partire in anticipo con alcune attrazioni è stata presa «per stimolare lo shopping natalizio nelle settimane che precedono il 25 dicembre; le casette, la giostri a e la pista di ghiaccio sono un primo tassello del calendario di iniziative e attrazioni che metteremo in campo per il prossimo Natale».