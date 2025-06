Forlì, pista ciclabile in viale Corridoni: il 23 giugno via ai lavori

Inizieranno lunedì 23 giugno in viale Corridoni, i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile protetta che, partendo dal prolungamento della corsia già esistente su via Decio Raggi sino all’intersezione con via Giovanni Dalle Bande Nere, proseguirà poi lungo i 300 metri che conducono alla rotatoria posta all’incrocio tra viale II Giugno e via della Rocca.

Il progetto, finanziato con fondi del PNRR, ha una duplice valenza. Con la sua attuazione si va a completare la Linea 7 della Bicipolitana di Forlì, rendendo organico e fruibile nella sua interezza, il collegamento ciclabile che, dalla stazione ferroviaria, conduce al Centro Studi, passando per il Campus Universitario e la Rocca di Caterina Sforza. Inoltre la nuova pista ciclabile, prevista interamente su proprietà pubblica e delimitata dalla sede stradale da un cordolo di 50 centimetri, riqualifica e rende a norma il marciapiede prospiciente le abitazioni di viale Corridoni. Questo avrà un’ampiezza di 1,50 metri e verrà completamente ripristinato con il rifacimento delle rampe e la ricostituzione degli accessi in corrispondenza dei passi carrai. Al suo fianco si svilupperà una pista ciclabile, protetta da un cordolo di 50 centimetri, lungo la quale saranno creati varchi per consentire la fermata temporanea delle automobili di chi vi risiede o lavora.

Per la sosta prolungata dei veicoli, invece, i cittadini potranno usufruire dei 110 posti auto del nuovo parcheggio del Campus Universitario situato a brevissima distanza lungo viale Corridoni stesso e al quale si accede da via Lombardini. Sosta che in quest’area è gratuita ogni sera dalle 18.00 sino alle 8.00 del giorno seguente.

Il cronoprogramma dei lavori è stato condiviso con i rappresentanti dei Comitati di Quartiere Centro Storico e Resistenza in un incontro svoltosi in Municipio alla presenza dell’Assessore alla Mobilità, Giuseppe Petetta, dei tecnici progettisti del Servizio Viabilità del Comune di Forlì e di Forlì Multiservizi Integrati, la società che gestisce il “Biciplan”, cuore della strategia per la ciclabilità cittadina che sta progressivamente portando alla costituzione di una “Bicipolitana” da ben 15 linee dedicate alla mobilità su due ruote, tutte identificabili attraverso una specifica colorazione.

Il cantiere si insedierà lunedì 23 giugno e i lavori si concluderanno entro l’1 ottobre 2025. Durante l’attività di cantiere, la cui prima fase interesserà il tratto all’innesto con viale II Giugno, con Ordinanza del Comune verrà istituito il senso unico di percorrenza su viale Corridoni.