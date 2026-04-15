Forlì, piscina: dal Comune due lettini per persone con difficoltà motorie

Rafforzare i percorsi direzionali e le attrezzature di inclusione sociale per abbattere ogni ostacolo alla piena fruibilità della piscina comunale di Forlì da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo ai più piccoli. Con questo scopo, nei giorni scorsi gli assessori allo sport e al welfare, Kevin Bravi e Angelica Sansavini, si sono recati presso l’impianto di via Turati insieme a Cosimo Castronovo, dell’associazione Only Bac - Genitori Bambini alti complessità.

“Abbiamo avuto un lungo colloquio con il direttore della piscina, Mattia Rossi - spiega l’assessore Bravi – che si è dimostrato molto disponibile a mettere in campo tutti gli interventi possibili per favorire l’integrazione di utenti con disabilità motorie, facilitare il coordinamento degli spazi tra associazioni, evitare sovrapposizioni tra gruppi, avere una programmazione dei corsi più integrata e rendere gli spogliatoi per le famiglie con persone disabili sempre più inclusi e identificabili all’interno della struttura. In quest’ottica, il Comune di Forlì, attraverso l’Unità Sport, ha già acquistato due lettini per persone con problemi motori, che verranno posizionati negli spogliatoi dedicati a uomini e donne diversamente abili”.

“A breve - aggiunge l’assessora Sansavini - ffaremo un incontro con le associazioni che si occupano di famiglie con persone disabili e frequentano la nostra piscina per capire se, da parte loro, ci siano altri spunti di riflessione. Oltre a questo, ci impegniamo ad acquistare come Assessorato al welfare un terzo lettino per i locali dell’infermeria, così da rendere gli spazi della piscina comunale ancora più accessibili e abbattere ogni tipo di barriera architettonica.”

“Lo sport è un diritto e un linguaggio universale” – conclude Bravi – “non ci possono essere situazioni in cui questo principio venga meno. Grazie al supporto del Comune e al grande senso di responsabilità del gestore, la piscina comunale di Forlì è un luogo accogliente e inclusivo per tutte le categorie di utenti, pienamente fruibile in autonomia e sicurezza da chi ha difficoltà motorie”.