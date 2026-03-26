Forlì, piove nei reparti e fa freddo, il sindacato annuncia azione in autotutela alla Electrolux

FORLI’. La Rsu Fiom Cgil della Electrolux di Forlì annuncia un’azione in autotutela dalle 11 di oggi, 26 marzo. «Vista l’allerta arancione e le condizioni del microclima (freddo) in azienda dove piove in testa agli operai», scrive in un comunicato, «ci sono reparti completamente allagati, fuori sta nevicando, non funzionano i riscaldamenti, le temperature si stanno ulteriormente abbassando per la perturbazione. Dai reparti sono arrivate le misurazioni delle temperature che si aggirano attorno ai 15 gradi, troppo freddo per lavorare in posizioni statiche senza un adeguato abbigliamento, nessuno aveva preavvisato i problemi di funzionamento del riscaldamento! E’ proclamata una azione in autotutela!».