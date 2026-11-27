Un ringraziamento pubblico e un riconoscimento concreto per celebrare l’impegno civico delle nuove generazioni. La Sala Ex Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena ha ospitato la cerimonia di consegna dei voucher destinati ai 18 giovani volontari che, nel corso dell’estate 2026, hanno preso parte alle attività del Servizio Civile Minori nell’ambito del progetto “Pillole di Servizio Civile”. L’appuntamento ha rappresentato una tappa significativa all’interno di un percorso più ampio, destinato a proseguire fino alla metà del 2027. La volontà di dedicare fin d’ora un momento ufficiale ai partecipanti è nata dall’esigenza di dare giusto risalto al contributo offerto dai ragazzi durante i mesi estivi: affiancando gli educatori e supportando le attività dei centri estivi locali, i 18 volontari hanno messo tempo, energia e dedizione al servizio delle famiglie e della comunità.

A portare i saluti istituzionali e a consegnare ufficialmente i voucher ai giovani sono intervenute Paola Casara, assessora del Comune di Forlì e presidente del Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile, e Alessandra Prati, consigliera della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, sostenitrice dell’iniziativa. Al centro degli interventi, il forte valore educativo e civico del volontariato giovanile: un’esperienza capace di trasformare il tempo libero in un’occasione di crescita personale, responsabilizzazione e cittadinanza attiva, rafforzando il legame tra gli adolescenti e il proprio territorio.

La giornata ha testimoniato anche la solidità della rete educativa che sostiene l’iniziativa. Presenti in sala i referenti degli enti che hanno accolto e accompagnato i ragazzi durante il loro percorso estivo: Lucia Gabellini per la Cooperativa Sociale L’Accoglienza, Andrea Fantuzzi per Domus Coop e Sabrina Genghi per la Cooperativa Sociale Paolo Babini, coordinati dal Consorzio di Solidarietà Sociale. La collaborazione tra istituzioni, Fondazione e realtà del terzo settore si conferma un elemento chiave per offrire ai giovani contesti qualificati in cui sperimentarsi e acquisire nuove competenze relazionali.

“La grande partecipazione e l’entusiasmo di questi diciotto ragazzi confermano quanto i giovani abbiano voglia di mettersi in gioco per la propria comunità” ha sottolineato Paola Casara. “Ascoltare le loro testimonianze è stato davvero toccante: dietro questo impegno estivo emergono esperienze profonde, capaci di lasciare un segno reale nella loro crescita. Un ringraziamento sentito va alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, il cui sostegno ci ha permesso di investire in un’iniziativa sperimentale che speriamo possa diventare strutturale nei prossimi anni”.

Con la consegna dei voucher si chiude idealmente la parentesi dedicata ai centri estivi 2026, ma il cammino di “Pillole di Servizio Civile” continua: fino alla metà del 2027 il progetto proseguirà sul territorio, continuando a investire nel protagonismo giovanile come risorsa preziosa per l’intera comunità.