Forlì, picchia la madre, poi distrugge il televisore in casa e si scaglia contro i Carabinieri: 47enne arrestato

I Carabinieri di Forlì hanno arrestato un 47enne del posto, presunto responsabile di “resistenza aggravata a pubblico ufficiale”.

I militari, nella tarda serata del 5 gennaio, sono intervenuti in un’abitazione del centro storico, a seguito di richiesta pervenuta al 112 da parte di una donna che richiedeva urgentemente l’intervento a casa sua, poiché vittima di azioni violente ed aggressive del figlio, che stava anche danneggiando alcuni elettrodomestici e suppellettili. I Carabinieri, giunti in pochi minuti sul posto, individuavano l’uomo, un 47enne già noto alle forze dell’ordine ed anche sottoposto ad una misura di prevenzione personale, che, in loro presenza, distruggeva un televisore e successivamente si scagliava con violenza contro i militari. Nella circostanza i Carabinieri, che inizialmente provavano a calmare l’uomo, con il supporto di un ulteriore equipaggio erano poi costretti ad intervenire energicamente, riuscendo ad immobilizzarlo, ammanettarlo ed accompagnarlo in caserma.

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, trattenuto presso le camere di sicurezza del comando procedente. Nella giornata successiva il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, la misura cautelare in carcere, in attesa della prossima udienza.