È approdata nelle aule del Tribunale di Forlì la violenta aggressione consumatasi nel maggio del 2024 nel cuore del centro storico, a pochi passi da corso Mazzini. Davanti alla giudice Elisa Po Nardini si è aperto il processo a carico del giovane accusato di aver brutalmente picchiato un vicino di casa sotto gli occhi terrorizzati della moglie e dei figli piccoli. Nel corso dell’udienza, il difensore dell’imputato, l’avvocato Raffaele Padovano, ha formalizzato la richiesta di rito abbreviato condizionato, mentre la vittima si è costituita parte civile attraverso il proprio legale, l’avvocato Daniele Mezzacapo.

L’imputato deve rispondere in concorso – ai sensi dell’articolo 110 del codice penale – dei reati di lesioni personali aggravate (articoli 582 e 585). Con lui aveva agito anche il fratello, all’epoca dei fatti ancora minorenne, la cui posizione sarà valutata separatamente dal Tribunale per i minorenni di Bologna.

L’episodio risale alla tarda serata di un sabato di maggio del 2024. Intorno alle 23.30, una famiglia composta da padre, madre e bambini stava facendo rientro nella propria abitazione, situata in un condominio di edilizia popolare nella zona limitrofa a corso Mazzini. Secondo la ricostruzione dell’accusa, a innescare la scintilla sarebbe stata la semplice richiesta, avanzata dal capofamiglia, di moderare i toni e ridurre gli schiamazzi notturni. Una rimostranza legittima, legata all’orario tardivo, dietro la quale si celavano però anche vecchie ruggini e tensioni pregresse tra residenti dello stesso stabile.

La reazione dei due fratelli era stata immediata e spropositata, trasformandosi in un vero e proprio raid punitivo mirato esclusivamente contro il padre di famiglia, consumato in strada davanti ai figli in lacrime. Stando agli atti d’indagine, i due giovani non avrebbero esitato a infierire sull’uomo utilizzando oggetti contundenti e armi improprie: un mattone e i cocci taglienti di alcune bottiglie di vetro infrante. Nelle settimane e nei mesi successivi sono seguite anche pesanti intimidazioni verbali e non solo, tra cui il gesto inequivocabile di mimare con la mano il taglio della gola.

Tornando all’aggressione, le urla della coppia, il pianto disperato dei bambini e il frastuono della colluttazione avevano svegliato diversi condomini, affacciatisi alle finestre mentre la scena volgeva al termine. Sul posto erano intervenuti in forze i carabinieri, per avviare i primi accertamenti e raccogliere le testimonianze, insieme ai sanitari del 118. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso in stato vigile ma con gravi traumi alla testa e agli arti superiori, l’uomo aveva riportato la frattura dell’omero e della clavicola, con una prognosi di quaranta giorni. La vittima ha sporto regolare denuncia contro i vicini di casa.