Forlì, Piazzale della Vittoria: nuovi parapetti nei sottopassaggi

C’è anche la sostituzione dei parapetti dei 5 sottopassaggi di Piazzale della Vittoria nel vasto piano di riqualificazione che percorre idealmente l’asse del cosiddetto Miglio Bianco. “I lavori, finanziati con fondi PNRR per un totale di 42 mila euro, sono partiti lunedì 9 ottobre e sono in fase di completamento - spiega l’assessore Giuseppe Petetta - complessivamente sono stati sostituiti 5 parapetti, relativi ad altrettanti sottopassaggi. Quelli che abbiamo rimosso erano tutti diversi, appartenenti ad epoche diverse ed esteticamente incompatibili con il vasto piano di riqualificazione che interessa Corso della Repubblica e Piazzale della Vittoria. I nuovi parapetti sono realizzati in elementi di acciaio e alluminio, dotati di tamponamento in lamiera verniciata tagliata al laser o microforata. In parole semplici, si tratta di una vera e propria forma di arredo urbano, che coniuga l’eleganza dei materiali e un design all’avanguardia con la solidità e la sicurezza della struttura.”