Forlì, Piazza Saffi in festa ma senza il pienone per il concerto di Radio Bruno - Gallery

La voglia di musica non è stata più forte del maltempo. L’acquazzone che verso le 19 ha alleggerito dall’umidità l’aria rendendola respirabile, ha anche disincentivato molti forlivesi a raggiungere piazza Saffi per assistere al concerto Yoga Radio Bruno Estate. Niente piazza gremita di gente come per le passate edizioni ad accogliere gli artisti radiofonici più quotati del momento. I più temerari, attrezzati di ombrelli e kway, sono rimasti indomiti sotto il palco per cantare a qualche metro di distanza dai propri artisti preferiti.

“Sono particolarmente soddisfatta per il successo del concerto - ha dichiarato l’assessora Andrea Cintorino - Forlì è una città viva e grazie a queste occasioni speciali riesce a proporre ai suoi cittadini eventi di assoluto livello, a richiamare attenzione da parte dei turisti e a rafforzare la propria immagine a livello territoriale e nazionale. Grazie a Radio Bruno per aver creduto ancora una volta nella qualità della nostra città, portando sul palcoscenico di piazza Saffi il meglio della musica leggera italiana, e grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo spettacolo straordinario. Per quanto riguarda alcune sterili polemiche che hanno preceduto il concerto, siamo convinti che la più efficace risposta sia stata offerta dal successo dell’evento e dal fatto che, al netto delle piccole speculazioni politiche, nessuna lamentela è giunta all’amministrazione da parte di cittadini e associazioni”.