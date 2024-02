Forlì. Piattaforma Sogei in tilt, disagi per cittadini e farmacisti

È caos per la prenotazione di esami ed l’acquisto di farmaci con ricetta elettronica. Da ieri, infatti, la piattaforma ministeriale Sogei è in tilt creando enormi disagi a cittadini e farmacisti. Non è un caso isolato ma l’ennesimo sintomo di un sistema che non funziona come dovrebbe.

«È un problema ciclico, un disservizio notevole – spiega Alberto Lattuneddu, presidente di Federfarma Forlì-Cesena – . Un problema serio soprattutto in una stagione come questa che non è delle migliori». Tangibili sono i disagi creati ai cittadini che, rivolgendosi alle farmacie del territorio, non riescono a prenotare gli esami specialistici prescritti dal proprio medico di base ma nemmeno a ritirare i farmaci attraverso le ricette elettroniche. Non si tratta di un “blackout” locale ma generale. «È un problema informatico regionale se non addirittura nazionale – continua Lattuneddu - che fa sì che le prescrizioni di farmaci o di esami non si riescano a fare. Non si riesce nemmeno a stampare i referti, è tutto bloccato». Spesso, soprattutto le persone anziane poche avvezze alla tecnologia, non riescono a capire che non si tratta di un problema gestionale legato alla singola farmacia ma di un blackout generalizzato. «La popolazione si trova spaesata, disinformata e priva di orientamento – sottolinea il presidente di Federfarma Forlì-Cesena - perché, nonostante le spiegazioni dei farmacisti, pensano che il problema sia imputabile alla singola farmacia così intraprendono una sorta di “pellegrinaggio” in varie farmacie nella speranza di recuperare le prescrizioni elettroniche e di potere fare le prenotazioni Cup». Se la tecnologia è in tilt, la risposta dovrebbe essere nelle vecchie prescrizioni cartacee ma invertire la rotta non è così automatico. «Bisogna rendersi conto che è necessario avere già una soluzione alternativa ovvero fare le ricette cartacee – suggerisce Lattuneddu -. Non possiamo rimanere bloccati. Bisognerebbe che il sistema informatico dei medici di base avesse già un programma di emergenza che passa in automatico nelle ricette rosse in caso di problemi come questo con quelle elettroniche».