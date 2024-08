Forlì, petizione per la via Lughese. “Gli alberi non si toccano”

Dopo la petizione lanciata qualche giorno fa da una residente di Villafranca per tagliare gli alberi che costeggiano la via Lughese, si alza il dissenso tra gli abitanti stessi. mSono, infatti, numerosi i cittadini contrari ad alzare le accette sui platani che costeggiano la lunga via che dal quartiere San Benedetto conduce all’abitato di Villafranca. Un disaccordo che si palesa sui social. Sul gruppo Facebook “Sei di Villafranca di Forlì se” sono numericamente maggiori le persone contrarie alla proposta rispetto a chi, invece, ha accolto con favore il fine della raccolta firme.

«Gli alberi vanno curati non vanno abbattuti» scrive una cittadina, «Se ci sarà una petizione per un’adeguata manutenzione del verde la firmerò, questa mi dispiace ma non la condivido» aggiunge un’altra.