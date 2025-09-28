Forlì, petizione contro l’impianto fotovoltaico

È stata lanciata una petizione per chiedere al Comune di revocare il progetto di impianto fotovoltaico che dovrebbe interessare un’area di oltre 13 ettari in un campo agricolo tra via Bidente e via Martiri del Campo. È nato, infatti, un comitato composto da cittadini del quartiere Ronco preoccupati per gli effetti che il progetto, presentato dalla società Neoen Renewables S.r.l., potrebbe avere sia in termini di salute che di impatto sul territorio. Il Comitato chiede anche l’ attivazione di un tavolo di confronto con i residenti e di attivazione di tutte le necessarie verifiche e valutazioni rispetto all’impatto urbanistico, ambientale, paesaggistico e sulla salute. “Noi sottoscritti cittadini della città di Forlì, consapevoli dell’importanza della partecipazione civica e della tutela del nostro territorio chiediamo che l’amministrazione Comunale di Forlì respinga la richiesta di installazione di impianto fotovoltaico della potenza di 9.9872 kWp - si legge nella petizione popolare -. Tale intervento riguarda infatti un’area agricola di grandissima estensione all’interno del quartiere Ronco e della città, a ridosso di un’area residenziale che ha un elevato impatto urbanistico, ambientale e paesaggistico, di cui si domanda di tenere in debito conto prima del rilascio di qualsiasi autorizzazione”. A far storcere il naso ai residenti in prima battuta, è il consumo di suolo agricolo. “Verranno ricoperti 13,8 ettari di terreno - si legge nella pagina Facebook dedicata - pari a circa 20 campi da calcio. Un consumo di suolo sproporzionato rispetto alla potenza dell’impianto per la quale sarebbe stata sufficiente una superficie tre volte inferiore”. Poi l’impatto visivo e ambientale: “i pannelli - affermano i promotori della petizione - avranno un’altezza di tre metri, con un forte effetto barriera e degrado del paesaggio circostante”. Infine, affermano, “la presenza dell’impianto causerà una perdita di valore delle abitazioni del quartiere, con un danno economico diretto ai residenti”.