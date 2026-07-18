Forlì, perseguita la dipendente di un negozio rigandole l’auto e forandole gli pneumatici: braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento

FORLI’. Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 62enne, ritenuto presunto responsabile del reato di “atti persecutori e danneggiamento”.

Il provvedimento arriva al termine di una indagine avviata dai militari dell’Arma a seguito della denuncia presentata dalla persona offesa, una giovane conoscente, dipendente di un esercizio commerciale di cui l’uomo era cliente. I fatti contestati sono riconducibili a una lunga serie di condotte vessatorie, minatorie e offensive, che hanno generato nella persona offesa un perdurante stato di ansia e paura per la propria incolumità. In diverse occasioni, inoltre, sono stati effettuati danneggiamenti dell’autovettura, di proprietà della donna, consistiti nel rigare la carrozzeria o forare gli pneumatici con l’uso di oggetti acuminati.

Gli accertamenti, svolti dai carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Forlì, hanno permesso di ricostruire (come certificato nel provvedimento del G.I.P.) “un quadro probatorio caratterizzato dalla presenza di plurimi, univoci e gravi elementi” che inducono a “considerare concreto ed attuale il pericolo che l’indagato possa commettere” ... “fatti di ancora maggiore gravità per l’incolumità psichica e fisica della donna”. A fronte degli elementi raccolti e per garantire l’immediata tutela della vittima, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei confronti dell’indagato “il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, con l’obbligo di mantenere una distanza minima di 1.000 metri dalla stessa e la contestuale applicazione del dispositivo elettronico di controllo” (il cosiddetto “braccialetto elettronico”), volto a monitorare costantemente il rispetto delle distanze imposte.