Forlì, perseguita l’ex compagna nonostante i divieti: arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un ventenne

Giovedì 21 maggio i Carabinieri della Stazione Capoluogo di Forlì, hanno dato esecuzione all’ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di un 20enne domiciliato a Forlì.

Il giovane, lo scorso mese di gennaio, era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna per i reati di “atti persecutori e lesioni personali”. Successivamente, a causa delle reiterate violazioni avvenute, in particolare del divieto di avvicinamento alla donna, il Giudice del Tribunale di Forlì - su richiesta avanzata dalla Procura - ha dovuto adottare un nuovo provvedimento di aggravamento della misura cautelare, con l’applicazione del c.d. “braccialetto elettronico”.