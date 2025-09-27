Forlì, perseguita l’ex compagna: espulso dall’Italia per 5 anni

Nei giorni scorsi a Forlì la Questura ha accompagnato in frontiera ed espulso un ragazzo albanese, già condannato per stalking. I poliziotti dell’Ufficio Immigrazione stavano monitorando la posizione del giovane proprio per i suoi trascorsi criminali e il rischio che potesse compiere altri gesti a danno dell’ex compagna. Il giovane, infatti, era già stato ammonito dal Questore per atti persecutori su richieste di una ragazza. Dagli accertamenti svolti, è emerso che il ragazzo albanese non aveva accettato la conclusione del rapporto, diventando rapidamente assillante, insistente ed assillando la donna con numerose chiamate e messaggi tesi a ricostituire il rapporto; in breve i messaggi e le comunicazioni si erano fatte minacciose, ingiuriose e sessiste fino al punto che l’uomo, per veicolarle ancora più incisivamente, era arrivato a presentarsi sul posto di lavoro della donna rivolgendole a più riprese minacce ed insulti. Per tali motivi il Questore lo aveva ammonito. Tuttavia l’uomo non si è rassegnato ed ha continuato, fino al punto in cui, dopo essere stato arrestato, è arrivata la condanna a seguito della quale è stata adottata la misura dell’espulsione. Il giovane non potrà rientrare nel territorio dello Stato per 5 anni.