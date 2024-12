Forlì, perseguita e minaccia l’anziana madre: arrestato 40enne

La scorsa serata, i Carabinieri di Forlì, coadiuvati dai colleghi della Stazione Carabinieri di Villafranca, hanno arrestato un 40enne, pregiudicato, presunto responsabile di “resistenza a pubblico ufficiale”, denunciandolo per “violenza o minaccia a pubblico ufficiale” e “maltrattamenti contro familiari o conviventi”.

I militari, a seguito di richiesta di intervento pervenuta al 112, sono intervenuti presso l’abitazione di un’anziana signora che riferiva essere stata minacciata da suo figlio. All’arrivo della pattuglia, l’uomo, che nel frattempo si era allontanato, è stato subito rintracciato dai militari operanti, ai quali si è opposto con un atteggiamento aggressivo e minaccioso per impedire di identificarlo. Dopo averlo bloccato e riportato la situazione alla normalità, è stato accompagnato in caserma, ove ha continuato nel suo atteggiamento minaccioso e violento senza cagionare lesioni ai militari che riuscivano a contenerlo. Al termine delle formalità, l’arrestato, su disposizione del pm di turno, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Forlì in attesa dell’udienza di convalida prevista per la giornata odierna, avanti al Gip del Tribunale di Forlì.