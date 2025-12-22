Forlì, permessi per il centro: c’è tempo fino al 28 febbraio per il rinnovo

A Forlì i permessi annuali per accedere o sostare nel centro scadono il 31 dicembre e la validità, come da regolamento comunale, è prorogata fino al 28 febbraio 2026, termine ultimo per provvedere al rinnovo annuale. Lo fa presente il Comune, precisando che i permessi gratuiti sono rinnovati direttamente dall’ufficio. Per il rinnovo dei permessi a pagamento ci sono due modalità: si può fare direttamente online dal 2 gennaio al 28 febbraio accedendo dal sito web di FMI www.fmi.fc.it (sezione sportello online); oppure di persona all’ufficio sosta Fmi (via Lombardini 2) previo appuntamento. Per prenotare l’appuntamento è necessario chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, il numero dedicato 0543.1718133 Per il rinnovo, ricorda ancora il Comune, sono necessari un documento di riconoscimento (ed eventuale delega) e aver provveduto al pagamento della quota di competenza dell’anno 2026, che potrà essere versata in contanti o con carta di credito o bancomat. Gli uffici di Fmi sono aperti nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì dalle 7.45 alle 17.30 e al mercoledì, venerdì e sabato, dalle 7.45 alle 13. Per informazioni tel: 0543.1718100, www.fmi.fc.it