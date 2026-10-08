Forlì, percorso ciclabile in via Decio Raggi: come cambia la viabilità dal 12 ottobre

L’Amministrazione comunale di Forlì informa che, a partire da lunedì 12 ottobre, nell’ambito dei lavori di realizzazione del percorso ciclabile di Via Decio Raggi dal cimitero di Bussecchio alla frazione Carpena, si rende necessario chiudere temporaneamente al traffico veicolare la corsia in direzione Meldola di via Decio Raggi, nel tratto compreso tra la Tangenziale e la frazione Carpena.

Per tale ragione, la Provincia di Forlì-Cesena ha emesso un’ordinanza che prevede l’istituzione temporanea del senso unico in via Decio Raggi, da via Brando Brandi fino alla rotatoria dello svincolo 11 della Tangenziale, in direzione da Carpena verso Forlì. Tale provvedimento temporaneo verrà adottato in concomitanza con la riapertura, disposta da Anas su richiesta dell’Amministrazione e delle imprese esecutrici coinvolte nel cantiere, della rampa di immissione in Tangenziale, in direzione Sud, dell’Uscita 11. Questa configurazione consentirà ai veicoli diretti verso Carpena e la valle del Bidente di mantenere un percorso alternativo diretto, accedendo alla Tangenziale e proseguendo su via Monda.

Ulteriori percorsi alternativi per i veicoli in direzione Valle del Bidente sono i seguenti:

Quartiere Ronco - Via Bidente.

Quartiere San Martino in Strada - Via Persiani.

Quartiere San Martino in Strada - Via Monda.

I lavori comporteranno anche modifiche alla linea bus 132p di Start Romagna.