Forlì, “Percorsi di mondialità”: un incontro organizzato dalla Caritas mercoledì 12 marzo

In occasione della Quaresima, la Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro propone diverse iniziative. Mercoledì 12 marzo alle ore 20.30 presso il salone parrocchiale della Cava, viene proposto un incontro dal titolo “Percorsi di mondialità”, nel corso del quale si farà un momento di riflessione con un focus in particolare sulle esperienze portate in Bolivia e sulla presentazione della campagna “Cambiare la rotta: trasformare il debito in speranza” che chiede una cancellazione e ristrutturazione dei debiti ingiusti, la gestione di un meccanismo di gestione delle crisi di sovraindebitamento, una riforma della finanza globale e un rilancio della finanza climatica.

Domenica 23 marzo alle 11 ci sarà invece la Giornata della Carità con la Santa Messa presieduta dal Vescovo presso la Parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice alla Cava. In tale giorno tutte le parrocchie sono invitate a richiamare l’importanza del momento nella preghiera o con iniziative e testimonianze per l’animazione e la promozione della carità. Ulteriori proposte rilanciate anche quest’anno nella quaresima diocesana sono le Raccolte alimentari, il suggerimento è rivolto a tutte le parrocchie per rispondere alle necessità delle famiglie seguite dai centri di ascolto parrocchiali.

Particolarmente vivo poi il l’invito a visitare le persone ammalate, anziane e sole: da curare in particolare durante questo periodo, ricordandole nelle preghiere e visitandole di persona.

Sarà infine anche quest’anno attivata una raccolta fondi a sostegno delle opere di carità diocesana e fondo di solidarietà tramite l’iban IT98 M085 4213200 0000 0007 7081 intestato alla Caritas Diocesana con causale “Quaresima di Carità”.