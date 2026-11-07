Forlì, per piazza Orsi Mangelli e Portici avanza il piano per la riqualificazione

Più luce, telecamere aggiornate, verde urbano curato e percorsi ciclopedonali completati, ma anche educatori di strada, sport, cultura e laboratori sulla memoria storica. Forlì accelera sulla riqualificazione dell’area di piazza Orsi Mangelli e dei Portici adiacenti alla stazione ferroviaria. Prende il via la seconda fase del progetto “Orsi Mangelli-Fabbrica di comunità”, sostenuto dall’Accordo di programma tra il Comune e la Regione Emilia-Romagna.

L’investimento totale è di 340mila euro, finanziato per l’80% dalla Regione (272mila euro) e per il restante 20% dal Comune di Forlì (68mila euro). L’iniziativa nasce sotto l’egida della legge regionale 24/2003 per la sicurezza urbana integrata, con una strategia bidirezionale: affiancare alla prevenzione tecnica ed edilizia una forte componente di inclusione sociale e presidio umano.

Budget ed energie saranno divisi esattamente a metà tra due macro-aree da 170mila euro ciascuna. Sul fronte della rigenerazione fisica dello spazio pubblico, 35mila euro andranno al potenziamento dell’illuminazione, 30mila all’implementazione della videosorveglianza e 25mila al miglioramento delle connessioni ciclabili e pedonali. Si aggiungono 48mila euro destinati alla piantumazione di verde urbano e a soluzioni contro il calore estivo, 25mila euro per nuovi arredi mobili pensati per favorire l’aggregazione e 7mila euro dedicati all’aggiornamento del Masterplan generale dell’area ex industriale.

La seconda metà dei fondi sosterrà invece l’attivazione territoriale: percorsi di educativa di strada per i giovani, eventi sportivi, iniziative culturali, promozione locale e l’operatività del Gruppo di Supporto Locale. Questa rete co-progettarà gli interventi insieme ad associazioni, Terzo Settore, residenti ed esercenti.

Soddisfatti i vertici istituzionali. Il presidente della Regione, Michele De Pascale, sottolinea come la sicurezza passi sia dal presidio delle forze dell’ordine sia da azioni preventive per rendere i luoghi vivi e accoglienti. Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, evidenzia il ruolo strategico dell’area come cerniera tra la stazione e il centro storico, confermando la volontà di dare continuità al lavoro di rigenerazione partecipata avviato nel 2026.