Forlì. Per la riqualificazione di Corso Mazzini serviranno 1,2 milioni di euro

Il Comune, all’interno del piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027, prevede un nuovo intervento di riqualificazione che questa volta coinvolgerà corso Mazzini.

«Il progetto deve essere elaborato, ma questa è l’intenzione - dice chiaramente l’assessore ai Lavori pubblici, Vittorio Cicognani -. Abbiamo inserito l’intervento all’interno della programmazione triennale, proprio perchè se ci sono delle opportunità di finanziamenti le possiamo cogliere al volo». Corso Mazzini negli anni ha perso il suo smalto, nonostante il tentativo di diverse realtà di prendersene cura promuovendo diverse iniziative che risollevassero le sorti di uno dei corsi principali del cuore cittadino. Proprio quella parte di centro storico, tra l’altro, è stata spesso teatro di fatti di cronaca che hanno spinto l’Amministrazione nell’ultimo periodo a prendere diversi provvedimenti in tema di sicurezza come, ad esempio, la presenza fissa di una volante della Polizia locale in prossimità di piazza Saffi. Non solo, il Comune è al lavoro per creare un ulteriore presidio dei vigili nelle vicinanze di corso Mazzini, precisamente in via Valzania all’angolo con via Marsala. Solamente qualche mese fa, inoltre, episodi di incuria sono stati portati alla ribalta dal comitato Orgogliosi Forlivesi, ma anche dall’associazione “La Materia dei Sogni”. Realtà che hanno sollecitato direttamente Alea, la quale ha messo in campo Glutton, una super pulitrice, con l’intento di provare a porre rimedio alle diverse segnalazioni di degrado e incuria a cui il centro storico, e corso Mazzini, è troppo spesso sottoposto. «Tutto subito non si può fare - prosegue l’assessore -, ma intervenire su corso Mazzini è nei nostri piani. Prevedendone una sua riqualificazione, facciamo presente che siamo consapevoli della situazione. Vogliamo dare un segnale».

L’opera di riqualificazione, che di fatto è ancora da progettare nel dettaglio, si stima avrà una spesa complessiva di 1,2 milioni di euro. Un intervento importante su un altro corso cittadino in cui insistono attività commerciali e pubblici esercizi. «I lavori non dovrebbero interessare il manto stradale, come invece è accaduto per corso della Repubblica - conclude Cicognani -. Alcuni interventi già in passato sono stati fatti, questa volta dovremmo occuparci in particolare dei portici e altri lavori che vadano a migliorare le condizioni attuali di corso Mazzini e che, allo stesso tempo, possano essere utili ad un suo rilancio».