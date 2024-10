Forlì. Per la Polizia locale in arrivo due nuove sedi. «Saranno entrambe in centro storico»

Nuovo presidio in centro storico della Polizia locale in via Valzania all’angolo con via Marsala, ma non sarà l’unico. Insomma, ci sarà una riorganizzazione del servizio anche in funzione di nuove esigenze che sono emerse nel corso delle ultime settimane. «Recentemente è stata chiusa la sede in viale Vittorio Veneto in quanto obsoleta, di conseguenza si è reso necessario il trasferimento alla centrale operativa di via Punta di Ferro - afferma l’assessore alla Sicurezza, Luca Bartolini -. Ovviamente gli spazi sono stretti e in giunta, qualche settimana fa, abbiamo già approvato il cambio di destinazione d’uso di un appartamento Acer in via Valzania, angolo via Marsala».

Non sono ancora certe le tempistiche, ma in tempi ragionevoli la Polizia locale avrà anche una sede in centro storico e come sottolinea l’assessore Vincenzo Bongiorno: «una finestra affaccia direttamente sul cortile delle palazzine Erp di via Marsala 7 (proprio qui nei giorni scorsi è emersa la volontà del Comune di adibire i negozi sfitti e gli alloggi vuoti al servizio di prima accoglienza per persone senza fissa dimora suscitando il disappunto dei residenti e animando la discussione politica ndr)». Questa, comunque, non sarà l’unica sede della Polizia locale nel cuore della città. «L’obiettivo è quello di riportare una maggior presenza in centro storico dei nostri vigili - prosegue l’assessore -, soprattuto dopo che abbiamo istituito il servizio di appiedamento e collocato una volante fissa in corso Mazzini. Azione apprezzata dalla gente. Detto questo, vorrei dare una risposta quanto prima e mettere a disposizione un luogo in prossimità di piazza Saffi al più presto». Non è ancora stata fatta menzione sull’immobile scelto, anche se visto le intenzioni potrebbe sfumare facilmente l’idea di collocare gli uffici della Polizia local dell’ex scuola Saffi in piazza Cavour, oggetto di un importante intervento di riqualificazione da parte del Comune. «In centro storico, comunque, vorremmo riportare anche la sezione dei vigili che si occupa del commercio, anche in relazione al fatto che con l’assessore Vincenzo Bongiorno stiamo studiando una strategia legata proprio al centro storico di cui presto daremo notizia - sottolinea Bartolini -. Tutto questo in un’ottica di ampliamento dell’organico (ora sono 114 unità) e per il quale è previsto un bando a breve, compatibilmente con le risorse disponibili».

Infine, in via Punta di Ferro verrà dismesso il recinto che accoglie il parco mezzi della Polizia locale. «Prenderemo parte di un capannone della fiera per adibirlo a rimessa di tutte le auto della Polizia locale che ora sono dislocate in più punti della città».