Forlì, per la mostra fotografica su Letizia Battaglia un successo da 30mila spettatori

Si è chiusa nella giornata di ieri, 11 gennaio, al Museo Civico San Domenico di Forlì, la mostra fotografica “Letizia Battaglia. L’opera 1970-2020”, registrando un risultato di assoluto rilievo sia in termini di partecipazione di pubblico sia di riconoscimento - a livello nazionale - da parte della critica.

L’esposizione ha infatti accolto 30.000 visitatori, confermandosi così come uno degli eventi culturali più seguiti dell’anno nel panorama della fotografia italiana: l’esposizione forlivese risulta infatti la terza mostra fotografica più visitata in Italia nel 2025 secondo le principali classifiche di settore.