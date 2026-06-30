Forlì, per la mostra “Barocco” 80mila visitatori: “Un risultato di straordinario valore”

Un totale di circa 80mila spettatori: si chiude con un bilancio ampiamente positivo “Barocco. Il Gran Teatro delle Idee”, la grande mostra promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Forlì che dal 21 febbraio al 28 giugno ha animato le sale del Museo Civico San Domenico, confermandosi tra gli appuntamenti culturali più apprezzati dell’anno da parte della critica, degli studiosi e del pubblico.

Il percorso espositivo ha riunito oltre 300 opere provenienti dalle più prestigiose istituzioni museali italiane e internazionali, testimoniando ancora una volta il prestigio raggiunto dalle grandi mostre forlivesi nel panorama europeo.

“Gli 80.000 visitatori, insieme ai numerosi riconoscimenti ricevuti dalla critica e dagli studiosi – osserva il Direttore Generale della mostra, Gianfranco Brunelli - rappresentano per noi motivo di grande soddisfazione. “Barocco. Il Gran Teatro delle Idee ha confermato come la qualità scientifica, la forza dei grandi progetti culturali e la capacità di costruire solide collaborazioni con musei, istituzioni, imprese e realtà del volontariato possano generare risultati di straordinario valore per il territorio e per l’intero Paese”.