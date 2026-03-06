Forlì. Per la madre del piccolo Brando non cade l’accusa di sottrazione di minore, andrà a processo

Il lieto fine sembrava essere arrivato un mese fa, quando il piccolo Brando dopo due anni era tornato a Forlì. La complessa vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso la città, prende ora una nuova piega. Nonostante l’accordo di pace siglato a Madrid tra il forlivese Rubens Gardelli e la moglie, Katherine Chuy Orellana, il Tribunale di Forlì ha stabilito che la donna dovrà comunque rispondere dell’accusa di sottrazione di minore. Il giudice, nei giorni scorsi, ha ritenuto il capo di imputazione «troppo grave» per essere archiviato, nonostante entrambi i genitori abbiano formalmente rimesso le querele reciproche. Trattandosi di un reato procedibile d’ufficio, la volontà delle parti non è stata sufficiente a estinguere il procedimento penale. Di conseguenza, la madre del piccolo dovrà comparire davanti al giudice Marco De Leva il prossimo aprile per affrontare il processo. L’avvocato Massimiliano Pompignoli, legale di Gardelli, anticipa: «Il mio assistito non si costituirà parte civile all’interno del procedimento, verrà sentito solo in quanto persona offesa». La storia risale al 19 luglio 2023, quando la donna aveva lasciato l’Italia volontariamente per tornare nel suo paese d’origine, il Guatemala, portando con sé il piccolo Brando, figlio della coppia nato a Forlì. Da quel momento, il bambino non aveva più fatto ritorno in territorio italiano. La battaglia legale, combattuta su più fronti internazionali, aveva visto un inasprimento dei rapporti: Rubens Gardelli era stato raggiunto da una denuncia per violenza domestica con conseguente divieto di avvicinamento, mentre sulla madre pendeva una denuncia per sottrazione di minore e un’ordinanza del Tribunale di Forlì che disponeva l’affido esclusivo e rafforzato del bambino al padre. La svolta era arrivata recentemente a Madrid, in territorio neutro, dove i due coniugi, assistiti da un collegio di quattro legali, avevano trovato un’intesa definitiva. La separazione, inizialmente conflittuale, è stata convertita in consensuale, con il ritiro di ogni querela, e con il ritorno della donna e del piccolo a Forlì.