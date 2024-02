Forlì, per il presepe di Vecchiazzano oltre 20mila visitatori: c’è tempo fino al 25 febbraio

Sarà possibile visitare, fino a domenica 25 febbraio 2024, lo straordinario presepe meccanico di Vecchiazzano. “Sono già oltre 20 mila - annuncia il Comune di Forlì in una nota - le persone, provenienti anche da fuori provincia, che quest’anno hanno visitato il Presepe animato allestito all’interno della Chiesa di Vecchiazzano e il flusso di curiosi non accenna a diminuire nonostante le feste siano terminate quasi un mese fa. Creare e visitare mondi in miniatura appassiona, affascina e coinvolge emotivamente nei contenuti proposti. Come nel caso del presepe, una tradizione natalizia che in Italia ha appena compiuto 800 anni”.

Il presepe sarà visitabile fino al 25 febbraio. Orari per le visite (per gruppi numerosi è consigliata la prenotazione): feriali 10:00-12:00 e 14:30-18:00; festivi 9:00-11:00 e 14:30-19:00. Per informazioni: 3397421239.