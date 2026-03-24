Forlì per il Libano: da Forlifarma una generosa donazione di medicinali

Una nuova tessera arricchisce il mosaico di amicizia e cooperazione che lega Forlì e Libano. In risposta alla drammatica crisi umanitaria che sta colpendo il Paese dei Cedri, infatti, Forlifarma consegna all’assessore alle Politiche internazionali Kevin Bravi una generosa donazione di farmaci destinati ai partner di progetto sul territorio libanese. Dal 2021 il Comune di Forlì è attivo in Libano con progetti di sostegno alla popolazione e oggi, con una situazione interna che conta oltre un milione di sfollati e un sistema sanitario al collasso, sceglie di non voltarsi dall’altra parte. “Forlì non lascia soli i propri amici”, conferma Bravi, ringraziando la partecipata: “Questi farmaci non sono solo beni materiali, ma un messaggio di vicinanza a un popolo che sta soffrendo l’ennesimo dramma dello sfollamento e della precarietà”. La fornitura verrà inviata nelle aree di intervento dove i partner locali del Comune, in primis Avsi e l’associazione Crossing together, operano quotidianamente per garantire assistenza ai più vulnerabili. Il ruolo delle farmacie comunali, aggiunge l’amministratore unico di Forlifarma Vittorio Manes, è “da sempre quello di essere vicini alle esigenze di salute, non solo locali ma, dove possibile, anche globali. L’attività di aiuto del territorio forlivese e del Comune proseguirà nelle prossime settimane, per garantire che i rapporti consolidati in questi anni di cooperazione non vengano interrotti specialmente in questa emergenza.